UBS relève son objectif de cours sur Orsted
information fournie par Zonebourse 21/04/2026 à 11:59
UBS anticipe une transformation du titre à mesure que les dépenses d'investissement pré-productives diminuent et que cinq projets de construction sont livrés.
L'analyste estime que les appels d'offres à venir devraient être moins concurrentiels.
En 2026, l'EBITDA excluant les nouveaux accords de partenariat et les frais d'annulation devrait dépasser 28 milliards de couronnes danoises, et les investissements bruts devraient atteindre 50 à 55 milliards.
Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 21/04/2026 à 11:59:00.
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