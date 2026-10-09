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UBS relève son objectif de cours pour AbbVie, dont les activités s'étendent désormais au-delà des médicaments immunologiques
information fournie par Reuters 09/10/2026 à 16:54

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 octobre - ** UBS relève l'objectif de cours d'AbbVie

ABBV.N de 260 à 275 dollars

** La banque estime que l'attention des investisseurs se détourne des médicaments phares Skyrizi et Rinvoq pour se porter sur la prochaine vague de croissance du pôle d'activité « immunologie »; elle ajoute que la dynamique se poursuit ailleurs dans le portefeuille de produits en développement

** S'attend à un troisième trimestre solide pour Skyrizi et Rinvoq, avec des ventes de 5,7 milliards de dollars et 2,7 milliards de dollars, respectivement

** Met en avant les données à venir concernant les traitements combinés à base de Skyrizi dans la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse, les résultats d’essais de phase intermédiaire étant attendus dans le courant du mois

** Considère le lutikizumab, médicament destiné au traitement des affections cutanées inflammatoires, comme une opportunité potentielle de 1 à 2 milliards de dollars; indique que Rinvoq pourrait représenter une opportunité de chiffre d’affaires de plus de 500 millions de dollars

** Cite les données positives de phase avancée concernant les médicaments anticancéreux Epkinly et etentamig, ainsi que le lancement récent du tavapadon, un traitement contre la maladie de Parkinson

** Estime le BPA du troisième trimestre à 3,76 dollars, ce qui s'inscrit dans la fourchette prévisionnelle d'AbbVie comprise entre 3,73 et 3,77 dollars

** En tenant compte des fluctuations en cours de séance, le titre affiche une hausse de 21% depuis le début de l'année

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