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UBS relève sa cible sur Edenred
information fournie par AOF 16/10/2026 à 11:55

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(Zonebourse.com) - Edenred est particulièrement entouré à la Bourse de Paris ( 2,95%, à 30,41 euros) au lendemain d'un gain déjà de 2,32%. Dans une note, UBS a confirmé sa recommandation à neutre sur le titre, tout en relevant sensiblement son objectif de cours de 19 à 28,50 euros.

La banque suisse souligne qu'en France, la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale le 12 octobre dernier n'introduit aucun plafonnement immédiat des commissions marchands, mais conserve le pouvoir d'en imposer un par décret à partir de 2028, après un avis de l'Autorité de la concurrence. Sous réserve de l'approbation législative finale, cette décision offre une meilleure visibilité jusqu'en 2027, tout en laissant planer une menace à moyen terme sur le taux de commission à compter de 2028.

Pour UBS, Edenred est exposé à des flux de revenus relativement résilients et diversifiés en dehors des titres-restaurants et de l'alimentation. Les analystes estiment que l'entreprise continue de bénéficier du régime de taux d'intérêt actuel et de toute hausse du prix des carburants. Si la réglementation et la concurrence pèsent sur la durabilité de la croissance des revenus à long terme, la banque pense que les changements prendront du temps, laissant à Edenred le temps de se diversifier et de créer des synergies entre ses revenus historiques et ses programmes "Beyond" (les services développés au-delà des activités historiques).

UBS détaille trois hypothèses pour Edenred. Dans son scénario haussier, qui intègre l'éventualité d'un revirement de la réglementation au Brésil et une amélioration des conditions macro-économiques en Europe, l'objectif de cours est à 40,25 euros. La société profiterait d'une meilleure efficacité de la rentabilité.

Dans le scénario de base, celui privilégié par UBS et détaillé ci-dessus, l'objectif de cours est à 28,50 euros.

Enfin, l'hypothèse baissière s'appuie sur une vision pessimiste sur les taux de commission mixtes Titre-Restaurants & Alimentation, avec une baisse de 225 points de base des commissions marchands. UBS ajuste également légèrement la trajectoire de la branche Alimentation & Titres-Restaurants (5% de croissance à partir de 2026). L'objectif de cours est dans ce cas-là fixé à 15,75 euros.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 16/10/2026 à 11:55:00.

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