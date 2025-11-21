UBS relève nettement ses prévisions pour le cours de l'argent

(AOF) - La banque suisse cible désormais un prix de 56 dollars pour l'once d'argent en 2026, contre 39,3 dollars auparavant. Elle devrait ensuite reculer à 51,8 dollars en 2027, sachant que la banque suisse anticipait précédemment une once d'argent à 36,2 dollars. En fin de matinée, l'once d'argent perd 3,77%, à 48,7548 dollars. "Nous sommes optimistes sur l'argent, principalement en raison de notre anticipation selon laquelle l'or devrait continuer à atteindre de nouveaux sommets au cours de l'année à venir," explique UBS.

"L'argent est bien positionné pour attirer une attention considérable, alors que les investisseurs cherchent à diversifier leurs portefeuilles et se tournent vers des actifs tangibles. Son prix plus accessible le rend particulièrement attractif pour une gamme plus large d'investisseurs."

Le spécialiste fait également remarquer que la baisse des stocks et le déficit de ce marché impliquent qu'il est de plus en plus vulnérable aux périodes de forte demande d'investissement, ce qui pourrait entraîner des épisodes de tension sur la liquidité.