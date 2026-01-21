UBS relève le PT de Rollins en espérant une reprise nominale au quatrième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

** UBS relève le prix cible de la société de lutte contre les parasites Rollins ROL.N de 61 $ à 65 $

** UBS indique que la trajectoire de la demande, la santé des clients finaux et l'évolution des prix sont restées cohérentes au 4ème trimestre

** Le courtier s'attend à ce que les perspectives de croissance pour 2026 soient conformes à l'estimation de la rue de 7 % à 8 %

** L'augmentation du prix de vente représente le profil de croissance différentiel de Rollins dans un marché global instable ou imprévisible - UBS

** Le courtier s'attend à ce que le BPA de 2026 soit de 1,27 $, ce qui est légèrement supérieur à son estimation précédente de 1,26 $, en raison d'un rachat d'actions au quatrième trimestre

** La société prévoit une reprise nominale au 4ème trimestre après que le 3ème trimestre ait été affecté par des températures plus fraîches

** Le ROL a augmenté de 29,5 % en 2025