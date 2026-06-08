UBS relève la recommandation sur Cummins à « acheter » en raison des perspectives de croissance tirées par les centres de données

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 juin - ** UBS relève la note du constructeur américain de moteurs pour camions Cummins CMI.N de « neutre » à « acheter » et augmente son objectif de cours de 565 $ à 850 $

** Ce nouvel objectif de cours implique un potentiel de hausse de 30,5% par rapport au dernier cours de clôture de CMI

** UBS estime que la forte demande des centres de données et les besoins en énergie devraient stimuler la croissance dans les segments clés de la société, avec une croissance du chiffre d'affaires et de l'EBITDA supérieure au consensus jusqu'en 2028 et un potentiel de hausse supplémentaire lié aux opportunités dans les secteurs du pétrole, du gaz, des mines et de l'énergie primaire

** Ajoute que les achats anticipés en prévision des nouvelles réglementations sur les émissions stimulent la demande de camions au second semestre 2026, avec une amélioration de la demande sous-jacente et un marché plus solide attendu d'ici 2028

** 14 des 24 courtiers attribuent à l'action la note « acheter » ou mieux, 10 la note « conserver »; leur objectif de cours médian est de 580 $ – données compilées par LSEG

** Depuis le début de l'année, l'action a progressé de 27,6%