UBS relève l'objectif de cours sur Five Below à 255 $

13 janvier - ** UBS relève l'objectif de cours du distributeur discount Five Below FIVE.O à 255 $ contre 210 $, soit un potentiel de hausse de 25,2 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action
** La société de courtage estime que le distributeur continuera à générer une demande importante en 2026
** Nous pensons que cela sera dû à sa force généralisée, aux opportunités à faible risque et à fort impact, ainsi qu'à la stratégie et à l'exécution en cours, indique la société de courtage
** UBS voit de multiples leviers pour soutenir la croissance, y compris un marketing numérique plus fort, l'engagement des clients et l'élargissement de la tranche d'âge servie ** 14 des 26 sociétés de courtage évaluent l'action à "acheter" ou "plus", 11 à "conserver" et 1 à "vendre"; leur objectif de cours médian est de 200 $
** En incluant le mouvement de la séance, FIVE a augmenté de 103,4 % au cours des 12 derniers mois
