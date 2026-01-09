UBS relève fortement son objectif de cours sur Rexel
09/01/2026 à 15:54
L'analyste anticipe de solides résultats pour le 4ème trimestre/2ème semestre, confirmant la résilience des marges.
"Les perspectives pour 2026 laissent présager une reprise progressive, mais l'action a progressé de plus de 20 % ces trois derniers mois" souligne le bureau d'analyse.
Au cours actuel, le titre affiche un PER 2025 de 16 fois avec un rendement proche de 4%.
Valeurs associées
|32,8400 EUR
|Euronext Paris
|-0,45%
