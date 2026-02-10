UBS réitère son conseil sur Compass après la publication des résultats
information fournie par Zonebourse 10/02/2026 à 10:21
"Les résultats du premier trimestre 2026 de Compass Group sont conformes aux attentes, même si leur contribution à la croissance a déçu certains investisseurs. Les appels à des rachats d'actions se multiplient" indique UBS dans son étude du jour.
La direction a réaffirmé les prévisions 2026 et espère une croissance sous-jacente du bénéfice d'exploitation d'environ 10 % (monnaie constante), portée par une croissance organique du chiffre d'affaires d'environ 7 %, une croissance des bénéfices d'environ 2 % grâce aux fusions et acquisitions et une progression continue des marges.
Valeurs associées
|2 081,000 GBX
|LSE
|0,00%
