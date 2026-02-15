Le musicien Michel Portal, figure du jazz contemporain, est mort à 90 ans

Le clarinettiste Michel Portal, figure du jazz contemporain, le 6 mai 2021 à Paris ( AFP / JOEL SAGET )

Le clarinettiste Michel Portal, figure du jazz contemporain multi-récompensé durant sa carrière, est mort à l'âge de 90 ans, a annoncé dimanche à l'AFP l'une de ses agentes artistiques, Marion Piras.

Reconnu pour sa polyvalence de genres et d'instruments - il jouait aussi du saxophone -, ce natif de Bayonne excellait en musique classique, sa formation initiale, mais il était aussi considéré comme l'un des pionniers du free jazz et composait pour le cinéma.

Le clarinettiste Michel Portal en concert, le 30 août 2013 à Nantes ( AFP / FRANK PERRY )

Il était "un monument immense pour le jazz moderne, pour le jazz européen, totalement ouvert sur énormément de musiques et d'expériences", a salué son agente, qui précise que son décès est survenu jeudi.

"Cet immense clarinettiste, ami des plus grands musiciens de son temps, excellait dans le classique comme le jazz", lui a aussi rendu hommage sur les réseaux sociaux le maire de Bayonne, Jean-René Etchegaray.

Lauréat de trois César et de deux Sept d'or de musiques de films, du grand prix national 1983 de la musique, d'une Victoire du jazz en 2021, entre autres prix, il revendiquait l'idée de ne jamais se fixer sur un style. Amoureux des métissages, chercheur d'une "nouvelle sorte de langage", il se disait ennemi de "la routine", privilégiant la musique festive à l'harmonie.

Le clarinettiste Michel Portal, en septembre 1965 à Paris ( MTI / - )

Né le 27 novembre 1935 à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), premier prix de clarinette au conservatoire de Paris en 1959, il acquiert une solide réputation de soliste et participe aux créations de musique contemporaine de Pierre Boulez, Luciano Berio ou Karlheinz Stockhausen.

En 1965, il pose les fondations d'un jazz nouveau avec le disque "Free Jazz", libérant le jazz européen des canons américains.

Avec son propre groupe, le "Michel Portal Unit", il avait aussi triomphé lors de concerts mémorables, à Châteauvallon ou Uzeste.

"Enfant, j'étais toujours en train de penser aux gens qui allaient au fin fond du monde pour voir comment on vivait là-bas", avait-il confié à l'AFP en 2021, à l'occasion de la sortie du dernier opus d'une longue discographie, MP85.