UBS réitère son conseil sur Arkema après les trimestriels
information fournie par Zonebourse 10/11/2025 à 17:16
UBS estime que l'EBITDA du 3e trimestre 2025 a légèrement dépassé les prévisions. Il indique que toutes les divisions principales ont affiché des résultats supérieurs aux attentes.
'Les prévisions d'EBITDA et de flux de trésorerie disponible pour l'exercice 2025 ont été revues à la baisse, respectivement à ' 1,25 à 1,3 milliard d'euros ' et ' environ 300 millions d'euros '' rajoute UBS.
Le cours actuel, le titre affiche un PER 2025 d'environ 26 fois et un rendement de 7%.
Valeurs associées
|51,5500 EUR
|Euronext Paris
|+0,39%
