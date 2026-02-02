UBS rehausse son objectif de cours sur CaixaBank
information fournie par Zonebourse 02/02/2026 à 15:34
"Les chiffres au titre du 4e trimestre et les objectifs mis à jour mettent en lumière une dynamique favorable et la confiance du marché envers la direction du groupe", souligne le broker dans le résumé de sa note.
Si CaixaBank demeure selon UBS une action premium, il considère que des révisions de BPA apparaissent plus difficiles et que le potentiel de revalorisation semble plus limité à partir de maintenant.
Valeurs associées
|11,3500 EUR
|Sibe
|+2,02%
