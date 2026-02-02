 Aller au contenu principal
UBS rehausse son objectif de cours sur CaixaBank
information fournie par Zonebourse 02/02/2026 à 15:34

Tout en maintenant sa recommandation "neutre" sur CaixaBank, UBS rehausse son objectif de cours de 10,4 à 10,85 euros, revenant sur la publication par l'établissement financier espagnol de ses résultats pour 2025, vendredi dernier.

"Les chiffres au titre du 4e trimestre et les objectifs mis à jour mettent en lumière une dynamique favorable et la confiance du marché envers la direction du groupe", souligne le broker dans le résumé de sa note.

Si CaixaBank demeure selon UBS une action premium, il considère que des révisions de BPA apparaissent plus difficiles et que le potentiel de revalorisation semble plus limité à partir de maintenant.

