UBS règle un litige de longue date avec un dénonciateur à New York

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Remaniement du premier paragraphe; ajout de commentaires, de l'ordonnance du juge, de l'historique de l'affaire, des dates et des titres) par Jonathan Stempel et Ariane Luthi

UBS UBSG.S a accepté en principe de régler un procès intenté par le dénonciateur Trevor Murray, un ancien stratège obligataire qui a déclaré que la banque suisse l'avait licencié en représailles pour avoir refusé de publier des rapports de recherche trompeurs, mettant ainsi fin à une affaire de longue haleine qui est allée jusqu'à la Cour suprême des États-Unis.

Les parties ont résolu leurs différends par la médiation et prévoient de signer dans les 30 jours un accord définitif mettant fin à un litige vieux de plus de 13 ans, selon une lettre commune déposée mercredi au tribunal fédéral de Manhattan. La juge fédérale Katherine Polk Failla a ordonné le classement de l'affaire jeudi.

Robert Herbst, un avocat de Murray, a refusé de faire des commentaires. UBS et ses avocats n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

M. Murray a affirmé que les membres du département des titres adossés à des créances hypothécaires commerciales d'UBS l'ont poussé à "fausser" ses recherches pour soutenir les positions de transactions et les offres de produits de la banque.

Il a travaillé principalement à Manhattan avant d'être licencié en février 2012 et d'intenter une action en justice six mois plus tard.

UBS a déclaré avoir licencié Murray dans le cadre de la suppression de milliers d'emplois, à la suite d'une perte de2,3 milliards de dollars dans un bureau de transactions londonien, et non en raison de ses dénonciations.

En février 2024, la Cour suprême a rétabli une indemnité de plus de 2,6 millions de dollars accordée à M. Murray, dont 903 300 dollars au titre des arriérés de salaire, estimant qu'une loi fédérale protégeant les dénonciateurs financiers n'exigeait pas qu'ils prouvent que leur licenciement était motivé par des mesures de représailles.

Un an plus tard, la cour d'appel fédérale de Manhattan a annulé la sentence, en invoquant des instructions défectueuses données au jury. La Cour suprême a refusé d'entendre l'appel de Murray.