UBS recommande de profiter des accès de faiblesse de l'or

Aujourd'hui, le cours de l'once d'or est repassé au-dessus des 3100 dollars, progressant de 1,16% à 3118,77 points en milieu d'après-midi. Après une brève consolidation, elle repart à l'assaut de son plus haut touché à près de 3168 dollars, le 3 avril.

(AOF) - UBS pense que la période de consolidation que l'once d'or a connu récemment ne modifie pas ses perspectives globalement positives et qu'elle devrait en fin de compte être bénéfique pour le marché, en offrant aux investisseurs des opportunités d'entrer sur le marché à de meilleurs niveaux. La banque suisse estime que l'escalade des tensions tarifaires, la persistance de niveaux élevés d'incertitude et la montée des craintes de récession/stagflation devraient encore renforcer la demande des investisseurs pour l'or en tant que valeur refuge.

