UBS ramène la pondération des actions américaines à neutre
information fournie par Reuters 27/02/2026 à 07:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

UBS a déclaré vendredi qu'elle avait ramené à neutre la pondération des actions américaines qu'elle recommandait.

Selon elle, le plus grand marché boursier du monde risque d'être à la traîne alors que la croissance s'accélère dans le reste du monde.

