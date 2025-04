UBS: rachat de deux obligations émises en dollars information fournie par Cercle Finance • 15/04/2025 à 10:26









UBS Group a annoncé mardi son intention de racheter pour quelque 1,8 milliards de dollars de deux obligations non garanties émises en 2022.



La première souche, à taux flottant, qui comprend 600 millions de dollars de titres à taux variable devant arriver à échéance en mars 2026, sera rachetée au moment de sa date de remboursement possible du 12 mai, précise UBS dans un communiqué.



La banque privée suisse ajoute qu'une seconde offre doit porter sur 1,2 milliards de dollars de titres à taux fixe arrivant également à maturité 2026, qui seront remboursés à la date de rachat optionnel du 8 mai.



A la Bourse de Zurich, l'action UBS cédait autour de 2,7% mardi matin, signant la deuxième plus forte baisse de l'indice SMI. L'action accuse un repli de plus de 15% depuis le début de l'année.





