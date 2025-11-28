UBS prévoit une stabilisation des cours du platine à 1550 dollars en 2026

(AOF) - UBS a récemment maintenu ses objectifs de cours pour le platine à 1550 dollars pour mars 2026, juin 2026, septembre 2026 et décembre 2026. Si le marché du platine a connu un déficit d'approvisionnement au troisième trimestre, après un deuxième trimestre équilibré, la banque suisse anticipe un excédent d'offre ce trimestre et un retour à l'équilibre l'année prochaine. Le World Platinum Investment Council prévoit un marché quasi-équilibré en 2026, avec un léger excédent de 20 000 onces.

"Le principal facteur expliquant les perspectives moins favorables pour ce métal blanc est l'augmentation de l'offre, provenant à la fois des mines et du recyclage," explique UBS.

De son côté, Deutsche Bank prévoit que le déficit représentera 13 % de l'offre en 2026, un niveau comparable à ceux enregistrés au cours des deux dernières années.