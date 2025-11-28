 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 102,68
+0,04%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

UBS prévoit une stabilisation des cours du platine à 1550 dollars en 2026
information fournie par AOF 28/11/2025 à 11:02

(AOF) - UBS a récemment maintenu ses objectifs de cours pour le platine à 1550 dollars pour mars 2026, juin 2026, septembre 2026 et décembre 2026. Si le marché du platine a connu un déficit d'approvisionnement au troisième trimestre, après un deuxième trimestre équilibré, la banque suisse anticipe un excédent d'offre ce trimestre et un retour à l'équilibre l'année prochaine. Le World Platinum Investment Council prévoit un marché quasi-équilibré en 2026, avec un léger excédent de 20 000 onces.

"Le principal facteur expliquant les perspectives moins favorables pour ce métal blanc est l'augmentation de l'offre, provenant à la fois des mines et du recyclage," explique UBS.

De son côté, Deutsche Bank prévoit que le déficit représentera 13 % de l'offre en 2026, un niveau comparable à ceux enregistrés au cours des deux dernières années.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank