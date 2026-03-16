UBS pourrait tirer profit du fait que les règles en matière de fonds propres soient d'abord soumises à la Chambre haute suisse, selon des législateurs

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UBS UBSG.S pourrait avoir gagné un avantage potentiel dans une longue bataille sur les plans du gouvernement suisse visant à augmenter ses exigences en matière de capital, ont déclaré certains législateurs, après qu'un dépôt parlementaire a montré que la proposition a été assignée à la chambre haute en premier.

Si le projet de loi du gouvernement commence par la chambre haute, il est plus probable qu'il soit assoupli que dans la chambre basse, ont déclaré les législateurs. Cela pourrait contribuer à donner le ton à ce qui devrait être un long processus législatif pour le projet de loi.

La commission des affaires économiques et fiscales de la chambre haute suisse devrait discuter de la question le 4 mai, après que le gouvernement aura publié son projet de loi sur la réglementation bancaire, ce qui devrait être fait avant la fin du mois d'avril.

D'autres règles au niveau de l'ordonnance seront promulguées directement par le gouvernement et devraient entrer en vigueur en 2027.

La loi détermine le montant du capital qu'UBS doit détenir dans son pays pour ses filiales à l'étranger. Le gouvernement a proposé 100 %, contre 60 % actuellement, ce qui, selon la banque, nuirait à sa compétitivité et, partant, au secteur financier suisse.

En décembre, trois membres de la commission de la chambre haute, ainsi qu'un quatrième législateur de la chambre basse, ont proposé un compromis sur le capital, qui pourrait permettre à UBS de soutenir partiellement ses filiales étrangères avec des obligations dites AT1 plutôt qu'avec des fonds propres de catégorie 1 (Common Equity Tier 1), plus onéreux.

UBS avait alors qualifié ce compromis de "plus constructif" que l'approche du gouvernement.

Des règles distinctes pour les banques considérées comme "trop grandes pour faire faillite" feront l'objet d'une consultation publique dans le courant de l'année.