UBS paye 388 millions de dollars d’amende pour les manquements de Credit Suisse sur Archegos

- UBS a été condamnée à payer 388 millions de dollars aux régulateurs britannique et américain pour les relations entre le Credit Suisse et la société d’investissement privée Archegos Capital Management, a annoncé lundi la banque suisse. Aux termes de l’accord, UBS a déclaré que le Credit Suisse, désormais filiale de la banque, avait accepté de verser 269 millions de dollars à la Réserve fédérale américaine et 87 millions de livres (119 millions de dollars) à Prudential Regulation Authority britannique, dépendant de la Banque d’Angleterre. «Les échecs du Credit Suisse à gérer efficacement les risques étaient extrêmement graves et ont créé une menace majeure pour la sécurité et la solidité des entreprises», a déclaré Sam Wood, le sous-gouverneur de la Banque d’Angleterre.Cette amende ainsi que son montant ne sont pas une surprise. Fin juin, le Financial Times avait rapporté qu’UBS devrait s’acquitter d’une amende de plusieurs centaines de millions de dollars pour la mauvaise gestion d’Archegos par Credit Suisse. La banque rachetée enregistrera une provision supplémentaire dans ses états financiers du deuxième trimestre 2023 pour refléter ces résolutions, tandis qu’UBS provisionnera cette somme sur les comptes liés à l’acquisition de Credit Suisse finalisée le 12 juin 2023, explique la banque dans un communiqué.Premier d’une sérieUBS explique avoir « l’intention de résoudre les litiges et les questions réglementaires en suspens du Credit Suisse dans le meilleur intérêt de ses parties prenantes, y compris les investisseurs, les clients et les employés ». La Réserve fédérale américaine et le régulateur suisse, la Finma, ont, de leur côté, imposé des exigences correctives en matière de crédit, de liquidité et de gestion des risques non financiers, ainsi qu’une surveillance des efforts de la banque pour corriger la situation.Ce règlement est le premier qu’UBS pourrait avoir à payer. La banque suisse a déclaré en mai, juste avant la conclusion de l’accord, qu’elle mettait de côté 4 milliards de dollars pour d'éventuelles poursuites liées à son rachat du Credit Suisse.(avec Reuters)

L'Agefi