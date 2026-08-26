UBS passe à l'achat sur Argenx, l'action grimpe

L'action Argenx prend 2,1% à 898 EUR et monte ainsi sur la 2e marche du podium du BEL 20 à Bruxelles, bénéficiant d'un relèvement de recommandation de la part d'UBS, qui salue notamment "un médicament au potentiel de l'ordre de 20 MdsUSD" pour le laboratoire spécialisé en immunologie.

L'établissement financier helvétique passe ainsi à l'achat sur le titre, contre une position "neutre" précédemment, un relèvement assorti d'une augmentation de son objectif de cours de 960 à 1 400 EUR, soit un potentiel de hausse de 34% par rapport au dernier cours de clôture.

"Nous considérons Argenx comme une histoire rare et très réussie de croissance dans la biotechnologie", affirme UBS, soulignant que l'action a plus que triplé au cours des cinq dernières années, portée par le lancement réussi et l'élargissement de l'indication de Vyvgart, son médicament phare dans les maladies rares.