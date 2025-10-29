UBS ne voit pas la nécessité de constituer une provision dans l'affaire AT1 du Credit Suisse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

UBS UBSG.S a déclaré mercredi qu'elle ne voyait pas la nécessité de constituer une provision dans le cadre de l'affaire des milliards de dollars d'obligations AT1 de Credit Suisse qui ont été annulées avant qu'UBS n'acquière son ancien rival en difficulté en 2023.

La banque a fait cette déclaration après qu'un tribunal a statué ce mois-ci que la décision de l'autorité suisse de régulation des marchés financiers d'ordonner l'annulation des obligations AT1 était illégale, ce qui remet en question de savoir qui pourrait finalement être responsable de la dette.

"Selon nous, il ne devrait pas y avoir de responsabilité dans cette affaire", a déclaré UBS dans un communiqué. "En conséquence, il n'est pas nécessaire d'enregistrer une provision"