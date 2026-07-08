UBS n'est plus à l'achat sur Man Group, l'action recule

(Zonebourse.com) - Man Group recule de 2,1% à 298 pence et sous-performe ainsi la tendance à Londres (-0,7% sur le FTSE 100), à la suite d'une dégradation de recommandation de la part d'UBS sur le titre de la société britannique de gestion active d'actifs fondée sur la technologie.
La banque helvétique a en effet abandonné sa recommandation "achat" sur le titre pour adopter une position "neutre", malgré un objectif de cours relevé de 290 à 320 pence. Cette nouvelle cible ne laisse plus qu'un potentiel de hausse de 3% par rapport au dernier cours de clôture.
"Après la forte progression du cours de l'action, nous estimons que le rapport risque-rendement de Man Group est désormais plus équilibré à ces niveaux, ce qui nous conduit à abaisser notre recommandation à neutre", explique UBS dans le résumé de sa note de recherche.
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