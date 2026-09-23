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UBS lance la couverture de Hut 8 avec une recommandation « Achat » et un objectif de cours de 143 dollars
information fournie par Reuters 23/09/2026 à 16:40
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 septembre - ** La société de courtage UBS lance la couverture du fournisseur d’infrastructures d’IA Hut 8 HUT.O avec une recommandation « Achat » et un objectif de cours de 143 dollars, ce qui laisse entrevoir un potentiel de hausse d’environ 34 % par rapport au dernier cours de clôture de l’action

** Nous estimons que HUT offre la meilleure combinaison de facteurs selon notre cadre d’analyse, compte tenu de son important portefeuille de projets, de ses antécédents en matière de création de valeur et de ses baux actuels conclus avec des locataires de grande qualité, bénéficiant d’un soutien solide et de protections robustes – UBS

** La recommandation moyenne des 19 courtiers couvrant HUT est « acheter »; leur cours cible médian s’établit à 141,50 dollars – données compilées par LSEG

** L’action HUT recule de 2,8 % à 103,62 dollars en début de séance

** Depuis la dernière clôture, le titre a plus que doublé depuis le début de l’année

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