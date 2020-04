Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client UBS: La gestion de fortune soutient le bénéfice net au T1 Reuters • 28/04/2020 à 09:54









UBS: LA GESTION DE FORTUNE SOUTIENT LE BÉNÉFICE NET AU T1 ZURICH (Reuters) - UBS, la plus grande banque de gestion de fortune, a annoncé mardi une augmentation de 40% de son bénéfice net au premier trimestre alors que ses clients les plus fortunés réorganisent leur portefeuille d'actifs pour faire face aux turbulences de marché provoquées par l'épidémie de coronavirus. Le groupe bancaire a annoncé un bénéfice net de 1,595 milliard de dollars (1,474 milliard d'euros) pour la période, légèrement au-delà de sa prévision initiale à 1,5 milliards de dollars. Il enregistre une forte performance opérationnelle à travers tous ses secteurs d'activité, même en ayant intégré le risque d'augmentation des défauts de paiements liés au coronavirus. "Il est trop tôt pour faire des prévisions fiables sur le timing et la forme d'une éventuelle reprise économique", a déclaré dans son communiqué la société suisse. "La poursuite de l'exécution disciplinée de nos plans stratégiques permettra d'atténuer la situation", a-t-elle ajouté. Pour le premier trimestre, la banque a enregistré 268 millions de dollars (247 millions d'euros) de pertes de crédit pour le trimestre. Le groupe a souligné que la majorité de ses crédits, octroyés aux clients gestionnaires de fortune, étaient "de haute qualité". La banque rivale Credit Suisse a annoncé jeudi que ses pertes sur créances avaient été multipliées par sept au premier trimestre, alors que les banques du monde entier se préparent à une augmentation des cessations de paiements dues à la crise du coronavirus. L'activité de gestion de fortune d'UBS place la banque dans une position plus solide face à la crise que ses concurrentes dont les résultats dépendent de l'activité de banque de détail et de crédits aux entreprises. HSBC et Santander ont toutes deux annoncé mardi une chute de leurs profits au premier trimestre et d'importantes provisions pour créances douteuses. (Brenna Hughes Neghaiwi; Michael Shields; Anait Miridzhanian pour la version française, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées UBS GROUP SIX Swiss Exchange +4.92%