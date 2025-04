UBS: l'AG valide le nouveau programme de rachat d'actions information fournie par Cercle Finance • 10/04/2025 à 16:15









(CercleFinance.com) - UBS a annoncé jeudi dans un communiqué que ses actionnaires avaient autorisé l'ensemble des propositions du conseil d'administration, dont le lancement d'un nouveau programme de rachat d'actions.



Cette résolution a été approuvée par 93,5% des actionnaires présents lors de l'assemblée générale annuelle du groupe bancaire suisse, qui s'est déroulée aujourd'hui à Zurich.



Le versement d'un dividende de 0,90 dollar par action ordinaire a de son côté été ratifiée par 99,8% des participants.



Les actionnaires ont également renouvelé Colm Kelleher en tant que président du conseil d'administration (90%), ainsi que les mandats d'administrateur de Lukas Gähwiler, Jeremy Anderson, William C. Dudley, Patrick Firmenich, Fred Hu, Mark Hughes, Gail Kelly, Julie Richardson et Jeanette Wong.



Ils ont également voté en faveur des nominations de deux nouvelles administratrices, Renata Jungo Brüngger et Lila Tretikov, jusqu'en 2026.



La rémunération variable prévue pour les membres du comité exécutif a été approuvée à hauteur de 89,7% et leur rémunération fixe à hauteur de 90,9%.





