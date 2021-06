UBS GWM se réorganise en Italie

(NEWSManagers.com) - UBS Global Wealth Management se réorganise en Italie, selon un communiqué diffusé dans la Péninsule. L' objectif est de renforcer son maillage du territoire italien.

Ainsi, le pays a été découpé en cinq régions. Chacune sera gérée par un responsable, qui sera appuyé par une équipe dédiée. A cela s' ajoute un pôle pour la clientèle très fortunée. Au total, 117 banquiers privés couvriront le pays, pour un encours de 27,8 milliards d' euros (à fin 2020).

Les cinq régions seront coordonnées par Rosario Sciacca, qui sera aussi responsable de la zone de Milan et de l' équipe de banquiers senior.

La région Lombardie Est sera dirigée par Marco Gionta, qui coordonnera la filiale de Brescia. Le Centre Nord sera piloté par Marco Agostini, qui s' occupera des filiales de Bologne et Modène. Le Centre Sud a été confié à Susanna Romeo, qui sera responsable des filiales de Rome, Florence et Naples. Le Nord-Ouest revient provisoirement à Rosario Sciacca, avec le supervision de la filiale de Turin. Enfin, Enzo Dalle Carbonare dirigera le Nord Est, avec les filiales de Padoue et Trévise.

Domenico Capone est par ailleurs nommé responsable de la clientèle ultra high net worth.