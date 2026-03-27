 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

UBS Group s'allège au capital d'Abivax
information fournie par Zonebourse 27/03/2026 à 13:58

Dans un avis adressé à l'AMF, UBS Group a déclaré avoir franchi en baisse, le 24 mars, par l'intermédiaire des sociétés qu'il contrôle, les seuils de 5% du capital et des droits de vote d' Abivax , à la suite d'une cession d'actions hors marché.

Le groupe bancaire suisse a précisé détenir, indirectement, 3 227 593 actions Abivax représentant autant de droits de vote, soit 4,11% du capital et 3,99% des droits de vote de cette société de biotechnologies française.

Valeurs associées

ABIVAX
93,7000 EUR Euronext Paris -1,16%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank