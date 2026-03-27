UBS Group s'allège au capital d'Abivax
information fournie par Zonebourse 27/03/2026 à 13:58
Le groupe bancaire suisse a précisé détenir, indirectement, 3 227 593 actions Abivax représentant autant de droits de vote, soit 4,11% du capital et 3,99% des droits de vote de cette société de biotechnologies française.
Valeurs associées
|93,7000 EUR
|Euronext Paris
|-1,16%
A lire aussi
-
Installé vendredi à la tête de la mairie de Nice, Éric Ciotti a promis de "reconquérir Nice rue par rue, quartier par quartier", estimant que sa victoire aux municipales, en alliance avec l'extrême droite, était une "espérance" pour le pays. "Ce qui s'est passé ... Lire la suite
-
La Bourse de New York a ouvert en baisse vendredi, sceptique face aux déclarations de Donald Trump concernant la guerre au Moyen-Orient et toujours inquiète de la hausse des cours du pétrole. Dans les premiers échanges l'indice Dow Jones s'effritait de 0,67%, le ... Lire la suite
-
Flambée des carburants : "Un euro de plus dépensé" pour une aide de l'État sera "un euro annulé ailleurs", prévient le gouvernement
Le Premier ministre a annoncé des "aides ciblées" pour les secteurs les plus touchés par la flambée des prix des carburants. Alors que les appels à l'intervention publique pour adoucir les effets de la guerre au Moyen-Orient, le ministre de l'Action et des Comptes ... Lire la suite
-
La hausse rapide des prix du gazole et de l’essence relance les interrogations sur la répartition des gains dans la chaîne pétrolière. Tandis que certains responsables politiques accusent l’État de tirer profit des taxes, le gouvernement assure que les crises énergétiques ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer