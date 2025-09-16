 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 839,25
-0,73%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

UBS Group passe sous les 5% du capital de Rubis
information fournie par Zonebourse 16/09/2025 à 15:00

UBS Group a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 10 septembre, directement et par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Rubis et détenir 0,02% du capital et des droits de vote.

Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions Rubis hors marché et d'une diminution du nombre d'actions détenues par assimilation, au résultat desquelles l'exemption de trading s'applique pour le déclarant.

Valeurs associées

RUBIS
31,0400 EUR Euronext Paris -0,51%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank