UBS Group ne détient plus que 0,02% du capital & votes de Worldline
information fournie par Zonebourse 14/11/2025 à 16:40

La société de droit suisse UBS Group AG a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 10 novembre 2025, indirectement par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, le seuil de 5% du capital de la société Worldline et détenir indirectement 0,02% du capital et des droits de vote de cette société.

Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Worldline hors marché.

