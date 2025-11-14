UBS Group ne détient plus que 0,02% du capital & votes de Worldline
information fournie par Zonebourse 14/11/2025 à 16:40
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Worldline hors marché.
Valeurs associées
|1,8525 EUR
|Euronext Paris
|-1,31%
A lire aussi
-
CMA CGM prédit une année 2026 difficile pour le secteur maritime, entre surcapacité et baisse de la demande
par Gus Trompiz Le groupe français CMA CGM a déclaré vendredi que le secteur du transport maritime de conteneurs se préparait à une année 2026 difficile, citant la mise en service de nouveaux navires qui augmente les capacités tandis que la demande ralentit sur ... Lire la suite
-
par Diana Mandia Les Bourses européennes ont terminé en nette baisse vendredi, clôturant une semaine marquée à nouveau par la forte volatilité, alors que les valeurs de la technologie continuent d'interroger et que les espoirs de baisse des taux aux Etats-Unis ... Lire la suite
-
Marseille horrifiée après l'assassinat d'un 2e frère d'un écologiste engagé contre le narcobanditisme
"Point de bascule effrayant": Marseille est vendredi sous le choc après le meurtre d'un deuxième frère d'Amine Kessaci, militant écologiste de 22 ans engagé dans la lutte contre le narcobanditisme, le parquet n'excluant pas l'hypothèse d'un assassinat d'avertissement. ... Lire la suite
-
Donald Trump a contre-attaqué vendredi en réclamant une enquête sur la relation entre Jeffrey Epstein et certaines personnalités démocrates dont Bill Clinton, à l'heure où ses propres liens avec le délinquant sexuel font l'objet de nouvelles questions. Le président ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer