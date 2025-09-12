 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 830,48
+0,09%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

UBS Group dépasse les 5% du capital d'Air France-KLM
information fournie par Zonebourse 12/09/2025 à 13:43

(Zonebourse.com) - UBS Group a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 4 septembre, le seuil de 5% du capital d' Air France-KLM et détenir 5,58% du capital et 3,97% des droits de vote du transporteur aérien franco-néerlandais.

Le groupe bancaire helvétique précise que ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Air France-KLM hors marché, au résultat de laquelle l'exemption de trading ne s'applique plus pour le déclarant.

Valeurs associées

AIR FRANCE - KLM
13,0000 EUR Euronext Paris -1,07%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank