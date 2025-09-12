UBS Group dépasse les 5% du capital d'Air France-KLM
information fournie par Zonebourse 12/09/2025 à 13:43
Le groupe bancaire helvétique précise que ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Air France-KLM hors marché, au résultat de laquelle l'exemption de trading ne s'applique plus pour le déclarant.
Valeurs associées
|13,0000 EUR
|Euronext Paris
|-1,07%
A lire aussi
-
Fnac Darty : la montée en puissance d'un possible grand actionnaire chinois attire l'attention de Bercy
Le géant chinois JD.com a affiché son interntion de racheter l'allemand Cecononyme, qui détient lui-même 21,9% du capital du célèbre groupe français de distribution. Face à ce projet, Bercy demande des précisions sur la "stratégie" à l'oeuvre... tout comme le gouvernement ... Lire la suite
-
Accorder une victoire à la gauche sur la taxation des ultra-riches, seul remède à la censure pour le nouveau gouvernement ?
"La taxe est plébiscitée dans tous les électorats (...) Il ne reste qu'un blocage, il est du côté du chef de l'État", assure l'économiste Gabriel Zucman, dont la taxe eponyme prévoit une taxation des patrimoines de plus de 100 millions d'euros. Le centre et la ... Lire la suite
-
SNCF Réseau a annoncé, vendredi, avoir été victime d'un vol de câble près du Creusot, en Saône-et-Loire, qui "perturbe les circulations sur la LGV Sud Est", "envisageant" une reprise normale du trafic vers 18h. "Les trains continuent toutefois de circuler mais ... Lire la suite
-
Trois mineurs ont été interpellés après le passage à tabac d'un policier jeudi à Tourcoing (Nord), a annoncé vendredi le ministre démissionnaire de la Justice Gérald Darmanin, qui voit comme un "second scandale" la diffusion d'une vidéo largement relayée de l'agression. ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer