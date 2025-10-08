 Aller au contenu principal
UBS examine l'impact sur les fonds d'une exposition de 500 millions de dollars à First Brands
information fournie par Reuters 08/10/2025 à 14:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

UBS UBSG.S a déclaré mercredi qu'elle examinait l'impact de la faillite de First Brands sur plusieurs de ses fonds d'investissement, la banque suisse étant exposée à hauteur de plus de 500 millions de dollars à l'équipementier automobile américain en faillite.

La plus grande banque de Suisse est exposée à la dette de First Brands, ainsi qu'à des accords de financement de la chaîne d'approvisionnement, la somme étant répartie entre des fonds, dont au moins un géré par son unité de fonds spéculatifs O'Connor, selon des documents judiciaires déposés aux États-Unis.

First Brands s'est placée sous la protection de la loi sur les faillites la semaine dernière après que ses prêteurs ont commencé à enquêter sur des irrégularités dans les rapports financiers de l'entreprise. La société a un passif total de 11,6 milliards de dollars, selon les documents judiciaires.

Son effondrement a inquiété les investisseurs en dette et alimenté les craintes d'un stress plus large sur les marchés de la dette des entreprises, et en particulier de risques croissants dans le domaine du crédit privé où l'activité de prêt s'est envolée ces dernières années.

La banque américaine Jefferies a révélé mercredi qu'elle avait une exposition de 715 millions de dollars à First Brands par l'intermédiaire d'un fonds.

"Cet événement affecte de nombreux fournisseurs de crédit privé et de fonds de roulement dans l'ensemble du secteur", a déclaré UBS dans un communiqué.

"Dans cette situation très fluctuante, nous nous efforçons de déterminer l'impact potentiel sur la performance du petit nombre de nos fonds concernés et nous nous concentrons sur la protection des intérêts de nos clients."

Bien que les retombées économiques soient minimes pour une banque de la taille d'UBS, un analyste, qui a demandé à ne pas être nommé, a déclaré que l'exposition n'était "pas idéale pour l'image et la perception politique d'UBS" à un moment où la banque essayait de persuader les politiciens suisses d'assouplir les règles en matière de capital conçues pour rendre le système bancaire suisse plus sûr.

