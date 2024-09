UBS envisage un spread franco-allemand à 90 en octobre

Mais pour les stratèges, la combinaison de l'incertitude politique et fiscale avec le risque événementiel signifie que les spreads des OAT ne reviendront pas à leur niveau le plus bas des années précédentes.

Elle juge que les arguments en faveur de la résilience des obligations françaises (OAT) restent convaincants compte tenu de la désinflation dans la zone euro, d'une large base d'investisseurs institutionnels avec une part relativement faible des OAT détenues par les banques, et d'un profil de maturité longue.

(AOF) - Les stratèges d’UBS s’attendaient à ce que l'écart entre le taux à 10 ans de la France et celui de l'Allemagne se situe dans une fourchette de 70 à 80 points de base avant le budget d'octobre, mais ils envisagent désormais ce spread soit plus important. La banque suisse évoque désormais un spread pouvant atteindre 90 points de base en octobre.

