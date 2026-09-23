UBS en retrait après la décision du Conseil des Etats

UBS Group cède 1,5% à 39,7 CHF et sous-performe ainsi la tendance à Zurich, où l'indice SMI se montre à peu près stable cet après-midi, après que le Conseil des Etats, la chambre haute du Parlement suisse, a décidé de soutenir une proposition durcissant les exigences en capital pour le groupe.

Le Conseil des Etats, qui représente les cantons au sein du Parlement suisse, a décidé de soutenir un durcissement des exigences en capital, en obligeant les grandes banques suisses à couvrir à hauteur de 90% leurs filiales hors du pays avec des fonds propres de base durs de catégorie 1 (CET1), une décision concernant en premier lieu UBS.

"Si elle est confirmée à l'issue du processus parlementaire en cours, la décision d'aujourd'hui du Conseil des États entraînerait un nouveau resserrement excessif des exigences en capital propres suisses, déjà parmi les plus strictes au monde", réagit l'établissement helvétique.

UBS voit dans cette décision un "résultat politique" qui ne traite pas les causes profondes de l'effondrement de Credit Suisse et "ignore les préoccupations sérieuses exprimées par l'immense majorité des répondants lors du processus de consultation démocratique".

Au fur et à mesure que le processus parlementaire se poursuit, UBS déclare qu'il "continuera également à fournir des faits et des analyses pour soutenir une prise de décision éclairée et défendre une réglementation véritablement ciblée, proportionnée et alignée sur les normes internationales".

Un lourd impact chiffré par UBS

Selon le groupe, l'obligation proposée de couvrir les participations étrangères avec du capital CET1 à hauteur de 90% obligerait UBS AG à détenir environ 16 MdsUSD supplémentaires de capital CET1, auxquels s'ajouteraient environ 2 MdsUSD supplémentaires de capital CET1 requis chez UBS AG en raison des mesures réglementaires annoncées plus tôt cette année.

UBS AG doit également détenir environ 15 MdsUSD de capital CET1 supplémentaire, comme indiqué précédemment, en vertu de la réglementation existante à la suite de son acquisition de Credit Suisse. Si la décision du Conseil des États est confirmée, UBS devra ainsi détenir au total environ 33 MdsUSD de capital CET1 supplémentaire depuis l'acquisition de Credit Suisse.

"Parallèlement, une fois mises en oeuvre, les modifications réglementaires annoncées plus tôt cette année réduiraient d'environ 4 MdsUSD le capital CET1 au niveau consolidé du groupe. Le coût annuel total résultant de l'acquisition s'élèverait à environ 2,5 MdsUSD", ajoute l'établissement.