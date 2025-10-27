UBS dépose une demande de licence bancaire aux États-Unis, dans une perspective de croissance

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Refonte avec détails, contexte, citation)

UBS UBSG.S a déposé une demande de licence bancaire nationale aux États-Unis, a déclaré la banque suisse lundi, soulignant son ambition de croissance sur le marché américain.

Dans une note adressée au personnel d'UBS et consultée par Reuters, Rob Karofsky, président d'UBS Americas, et Michael Camacho, responsable d'UBS Global Wealth Management US, ont déclaré que la banque avait déposé une demande de charte bancaire nationale pour UBS Bank USA.

"Cette démarche s'inscrit dans notre objectif à long terme de renforcer le statut d'UBS en tant que premier gestionnaire de fortune mondial aux États-Unis et d'investir dans des domaines qui stimuleront la croissance", indique le mémo.

LES ÉTATS-UNIS SONT LE PREMIER MARCHÉ DE CROISSANCE D'UBS WEALTH MANAGEMENT

Si elle est accordée, la licence permettra à UBS de proposer la même gamme de services que les banques américaines, notamment des comptes courants, des comptes d'épargne et des prêts hypothécaires.

La banque a déclaré qu'elle prévoyait une approbation en 2026, sous réserve de l'accord des autorités de régulation. Si cette autorisation est accordée, UBS sera la première banque suisse à obtenir une telle licence aux États-Unis.

La note précise que la demande n'implique pas le lancement immédiat de produits, mais qu'elle ouvre la voie à de futures étapes. Le développement de nouveaux produits et services est un processus complexe qui s'étend sur plusieurs années et qui sera mis en œuvre par étapes, précise la banque.

Les États-Unis, où plus de 1 000 personnes sont devenues millionnaires chaque jour en 2024, constituent le marché de croissance le plus important pour UBS dans son activité principale de gestion de fortune.

Cependant, la banque est moins rentable que les principaux fournisseurs américains tels que Morgan Stanley MS.N , un écart qu'UBS vise à réduire.

UBS dispose de la base de coûts d'une organisation beaucoup plus grande, mais n'a pas l'offre de produits nécessaire pour exploiter pleinement son potentiel, a déclaré le directeur général Sergio Ermotti en 2024.

La gestion de fortune aux États-Unis est une activité d'envergure, a déclaré Colm Kelleher, président d'UBS, à la fin de l'année dernière, notant que Morgan Stanley a réussi à doubler sa rentabilité après avoir acheté la société de services financiers américaine Smith Barney.