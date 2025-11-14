 Aller au contenu principal
UBS dépasse les 5% de Viridien
information fournie par Zonebourse 14/11/2025 à 16:23

UBS Group a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 7 novembre, via les sociétés qu'il contrôle, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Viridien et détenir indirectement 5,03% du capital et 5,01% des droits de vote du groupe de géosciences.

Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions Viridien hors marché, au résultat de laquelle l'exemption de trading ne s'applique plus pour le déclarant. À cette occasion, la société UBS AG a franchi individuellement en hausse les mêmes seuils.

