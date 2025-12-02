UBS dégrade sa recommandation sur Allfunds
information fournie par Zonebourse 02/12/2025 à 10:20
Expliquant constater une faible probabilité d'une offre alternative à celle de Deutsche Boerse, le broker aligne son objectif de cours sur le prix indicatif ex-dividende de Deutsche Boerse, notant aussi l'absence de certitude d'une suite à cette offre.
Pour rappel, le groupe de Bourses allemand a indiqué jeudi dernier en fin d'après-midi, être en discussions exclusives avec Allfunds Group en vue d'une possible acquisition de celui-ci, sur la base d'une proposition non contraignante.
Valeurs associées
|7,9200 EUR
|Euronext Amsterdam
|+0,89%
Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 02/12/2025 à 10:20:00.
Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.
BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).
Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.
Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.
Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.
A lire aussi
-
La valeur du jour en Europe Bayer flambe avec une avancée positive dans le litige sur le Roundup (glyphosate)
(AOF) - Bayer (+12,03%, à 34,14 euros) signe, de loin, la meilleure performance de l’EuroStoxx 50 et retrouve des niveaux inédits en bourse depuis la mi-janvier 2024, grâce à des avancées positives concernant les litiges liés aux glyphosate aux Etats-Unis. La société ... Lire la suite
-
Des "rats qui quittent le navire" : Sophie Binet (CGT) mise en examen après sa critique contre les grands patrons
Le mouvement patronal Ethic, à l'origine de la plainte, affirme que "l’ensemble des grands chefs d’entreprise" a été "directement pris à partie" par la responsable syndicale. La secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, a annoncé mardi 2 décembre sa mise en ... Lire la suite
-
Des dizaines de milliers de personnes sont descendues dans les rues de Sofia et d’autres grandes villes de Bulgarie lundi pour une manifestation anti-gouvernementale, déclenchée par le projet de budget pour 2026. IMAGES
-
Le village des irréductibles gaulois va s'implanter en Allemagne: la Compagnie des Alpes a annoncé mardi la transformation du parc allemand Belantis, acquis en avril, en un parc Astérix, le premier hors de France, à "horizon 2030-2031". Décidée "en accord avec ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer