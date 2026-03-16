UBS confirme son conseil et relève sa cible sur Safran
information fournie par Zonebourse 16/03/2026 à 11:47
UBS estime que la politique comptable du groupe reste prudente, notamment dans la reconnaissance des revenus liés aux contrats de maintenance des moteurs LEAP. L'analyse des revenus différés conduit le broker à estimer qu'environ 2 à 3 milliards d'euros de revenus et de profits pourraient avoir été mis en réserve, la majorité devant être reconnue dans les années 2030, ce qui limiterait la volatilité future des marges.
Selon UBS, la dynamique de l'aftermarket devrait également durer plus longtemps qu'anticipé. Le broker relève ainsi ses estimations de bénéfice par action (BPA 2027 : 12,82 EUR vs 11,94 EUR auparavant ; BPA 2028 : 14,71 EUR vs 13,48 EUR auparavant) et table sur un pic des marges de trésorerie en 2027, tandis que les marges comptables pourraient continuer de progresser jusqu'à la fin de la décennie.
Le rapport souligne enfin que Safran pourrait générer 4,7 milliards d'euros de flux de trésorerie disponible en 2026, au-dessus du haut de la fourchette de guidances, reflétant la solidité de la demande dans les services et pièces de rechange.
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Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 16/03/2026 à 11:47:00.
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