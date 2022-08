UBS cède sa plate-forme de fonds alternatifs à iCapital

(NEWSManagers.com) - La banque suisse UBS a vendu UBS Fund Advisor, son gestionnaire d'investissements alternatifs et sa plateforme de fonds nourriciers, à la fintech américaine iCapital, pour un montant resté confidentiel. Cette plate-forme, plus connue sous la marque AlphaKeys Fund, représente plus de 7 milliards de dollars d’actifs. La transaction doit être bouclée au second semestre.

Dans le cadre de cet accord, iCapital va assumer la gestion et les opérations de la plate-forme, qui regroupe des fonds nourriciers de private equity, de hedge funds et d’immobilier. UBS Financial Advisors doit continuer à servir ses clients fortunés et ultra fortunés qui détiennent des fonds nourriciers comme elle le faisait jusqu’à présent.

UBS et iCapital se connaissent de longue date. En 2017, la banque suisse est devenue actionnaire d’iCapital et a noué un partenariat stratégique pour structurer ses nouveaux fonds nourriciers. Elle a aussi à ce moment-là intégré la technologie propriétaire d’iCapital dans ses activités de fonds d’actifs non cotés. En 2021, le partenariat entre les deux acteurs a été élargi, afin de digitaliser l’expérience d’UBS Advisor.

Plusieurs partenaires dans la gestion

Fondée en 2013, iCapital est une fintech basée à New York qui propose des solutions pour faciliter l’accès des investisseurs fortunés aux placements alternatifs. Au 31 juillet, la société offrait des service pour des encours représentant plus de 136 milliards de dollars, dont 32 milliards de dollars en dehors des Etats-Unis, sur plus de 1.080 fonds.

Ce n’est pas la première fois qu’iCapital acquiert une plate-forme de fonds nourriciers. La société s’était emparée mi-2020 de celle de Wells Fargo, Global Alternative Investments. A cette occasion, la banque avait pris une participation dans la fintech. A noter que BlackRock est aussi actionnaire (et client) d’iCapital.

Ces derniers mois, iCapital a surtout fait parler d’elle pour ses accords avec de grands noms de la gestion tels que Axa Investment Managers et Carlyle dans le domaine de la distribution des fonds alternatifs. Ces opérations bénéficient d’un partenariat noué entre la fintech et Allfunds en février 2022.