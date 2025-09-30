UBS avertit que les propositions du gouvernement suisse sur les fonds propres affaibliraient la banque et l'économie

Le logo d'UBS est photographié sur la succursale de la banque suisse à Lucerne

UBS a déclaré mardi que les propositions du gouvernement suisse visant à contraindre la banque suisse à disposer de davantage de capitaux l'affaiblirait, ainsi que le secteur financier et l'économie du pays.

La banque a indiqué qu'elle soutenait les objectifs du gouvernement visant à tirer les leçons de la crise du Credit Suisse et à renforcer le cadre réglementaire suisse.

"Toutefois, les mesures de capital actuellement proposées ne répondent pas à ces critères", a déclaré UBS dans sa réponse ferme à une consultation gouvernementale sur les mesures.

A la suite du rachat de Credit Suisse initié par les autorités et des ajustements proposés, UBS devrait détenir environ 42 milliards de dollars (35,78 milliards d'euros) de capital supplémentaire, a déclaré la banque.

Au contraire, ces mesures "placeraient UBS dans une situation très désavantageuse au niveau international, affaibliraient l'économie suisse et la place financière, et ne tiendraient pas suffisamment compte des leçons tirées de la crise de Crédit Suisse", a déclaré la banque.

UBS a déclaré qu'elle s'opposait aux "mesures extrêmes en matière de capital", qui, selon elle, n'étaient ni "proportionnées ni alignées sur le plan international".

Le gouvernement examinera les commentaires de la banque, des organismes du secteur et des partis politiques avant de décider de la marche à suivre.

Dans le cadre d'un plan visant à rendre la banque moins risquée, le gouvernement a déclaré en juin qu'UBS ne devrait plus pouvoir comptabiliser les logiciels et les actifs d'impôts différés dans ses fonds propres de base.

(Reportage John Revill, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)