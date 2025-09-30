 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Firefly Aerospace perd du terrain après l'échec d'un incident d'essai de fusée
information fournie par Reuters 30/09/2025 à 11:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 septembre - ** Les actions du concepteur et fabricant de lanceurs spatiaux Firefly Aerospace FLY.O chutent de 9,6 % à 33,4 $ après la destruction du propulseur de sa fusée lors d'un incident d'essai

** La société déclare que le propulseur de sa fusée Alpha a été détruit lors d'un test au sol, quelques semaines avant que la fusée ne soit prévue pour une mission de vol

** FLY déclare que tout le personnel impliqué dans le test est sain et sauf

** L'incident constitue une nouvelle interruption des activités de FLY, quelques semaines après la clôture d'une enquête sur l'échec de sa fusée Alpha, qui a placé un satellite appartenant à Lockheed Martin LMT.N sur une orbite peu profonde à la fin du mois d'avril, impliquant l'échec de la mission

** Les actions de FLY ont baissé de près de 18 % par rapport au prix d'introduction en bourse de 45 $; la société a obtenu une évaluation de 9,84 milliards de dollars à la suite de la montée en flèche de ses actions lors de son entrée sur le marché au début du mois d'août

LOCKHEED MARTIN
492,150 USD NYSE +0,99%
