UBS attribue à Solstice Advanced Materials la note "achat"

3 novembre - ** UBS initie Solstice Advanced Materials
SOLS.O avec une note d'achat
** Fixe le PT à 62 $, ce qui représente une hausse de 37,6 % par rapport à la dernière clôture de l'action
** Les actions de Solstice Advanced Materials chutent de près de 1,5 %, à environ 44,3 $
* SOLS a commencé à négocier en tant que société indépendante le 30 octobre, à la suite de sa scission d'avec Honeywell HON.N .
* * "Les réfrigérants, les matériaux électroniques et la production de combustible nucléaire américain (UF6) représentent ~60% des ventes de Solstice et nous estimons que chacun de ces domaines pourrait croître à un taux de croissance annuel composé de 5% à 6%", déclare UBS
** Jefferies réduit le PT d'Honeywell de 230 $ à 220 $ après la scission de SOLS , ce qui représente une prime de 9,3 % par rapport à la dernière clôture de HON
