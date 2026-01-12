 Aller au contenu principal
UBS attribue à Andersen la note "achat"
information fournie par Reuters 12/01/2026 à 21:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 janvier - ** UBS initie la société de conseil fiscal Andersen ANDG.N avec une note d'achat, fixe un objectif de cours de 28 $, soit une hausse de 15 % par rapport à la dernière clôture

** La société de courtage estime qu'Andersen est bien positionnée pour continuer à développer son modèle d'entreprise dirigé par des directeurs généraux de longue date

** Nous pensons que le marché ne saisit pas l'impact de la croissance des revenus et/ou de la productivité future ainsi que l'opportunité internationale potentielle croissante, dit la maison de courtage

** ANDG est bien positionné pour une croissance organique des revenus estimée à ~13% entre 2024 et 2027

** L'ANDG bénéficie d'avantages financiers significatifs en ne fournissant pas de services d'audit ou d'attestation d'états financiers, car cela réduit les conflits avec les clients et les dépenses telles que l'assurance responsabilité professionnelle, selon la société de courtage

** En incluant le mouvement de la séance, ANDG a augmenté de 14% depuis son introduction en bourse le 17 décembre

