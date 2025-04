UBS: attentes dépassées, mais incertitude croissante information fournie par Cercle Finance • 30/04/2025 à 12:32









(CercleFinance.com) - UBS a dévoilé mercredi des résultats trimestriels au-dessus des attentes, mais aussi décrit un contexte marqué par une incertitude croissante, tant au niveau des marchés que des perspectives économiques.



Le groupe bancaire suisse a fait état ce matin d'un un bénéfice net de 1,7 milliard de dollars au titre du premier trimestre, alors que les analystes l'anticipaient autour de 1,3 milliard.



Dans un communiqué, UBS indique avoir collecté 32 milliards de dollars de nouveaux actifs nets dans son activité stratégique de gestion de fortune er sept milliards de dollars d'afflux net d'argent frais dans la gestion d'actifs.



Ses revenus se sont établis à 12,55 milliards de dollars, en recul de 1% en glissement annuel, tandis que ses charges d'exploitation ont progressé de 1% à 10,32 milliards.



L'établissement helvétique souligne que les modifications rapides et significatives des tarifs douaniers, le risque accru d'escalade et les grandes incertitudes macroéconomiques ont généré une forte volatilité des marchés pendant les premières semaines d'avril.



Malgré l'incertitude ambiante, UBS dit s'appuyer sur des fonds propres toujours solides, avec un ratio de fonds propres CET1 de 14,3% lui assurant solide coussin de fonds propres pour faire face à cette volatilité accrue et à l'intégration de Credit Suisse.



A la Bourse de Zurich, l'action UBS évoluait peu (+0,2%) ce mercredi dans le sillage de cette publication.





Valeurs associées UBS GROUP 25,100 CHF Swiss EBS Stocks +0,52%