Chute des cours de pétrole après l'annonce de l'Opep d’accélérer la production

(AOF) - Les cours du pétrole chutent de près de 3% ce matin alors que les huit pays membres de l’Opep +, menés par l'Arabie saoudite et la Russie, ont annoncé samedi une forte hausse de production de pétrole pour le mois de juin. Ils ont précisé qu'ils sortiraient de terre 411 000 barils/jour en juin, soit autant qu'en mai alors que le plan de réintroduction initial prévoyait seulement 137 000 barils supplémentaires. Vers 9h00, le Brent recule de 2,76% à 59,61 dollars tandis que le WTI plonge de 2,92% à 56,59 dollars.

Pétrole et parapétrolier

