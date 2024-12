UBS anticipe des cours du cuivre entre 8500 et 9000 dollars la tonne à court terme

(AOF) - La banque suisse fait le constat que la perspective de droits de douane américains, en particulier sur la Chine, et le point de vue de Trump sur les énergies renouvelables ont récemment pesé sur le cuivre. Il est ainsi tombé sous les 9000 dollars la tonne. Elle s’attend à ce qu’il reste coincé dans le canal entre 8500 et 9000 dollars la tonne à court terme. "À moins que la Chine n'intensifie ses efforts politiques ou qu'un nouvel accord commercial entre les États-Unis et la Chine ne soit conclu", explique UBS.

S'agissant des perspectives pour le métal rouge en 2025, le spécialiste reste d'avis que les réductions importantes de taux d'intérêt dans les principales économies ouvriront la voie à une reprise de la production industrielle mondiale. Celle-ci serait cependant plus évidente au second semestre.

UBS table ainsi sur marché légèrement déficitaire d'environ 250 000 tonnes l'année prochaine et sur un cours du cuivre entre 10 000 et 11 000 dollars la tonne.