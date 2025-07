UBS AM lance son premier ETF géré activement

UBS Asset Management annonce ce 8 juillet le lancement de son premier ETF à gestion active. L’UBS EUR AAA CLO UCITS ETF investit dans les tranches les mieux notées du marché des collateralised loan obligations (CLO). Les CLO sont des instruments de titrisation adossés à un portefeuille de prêts bancaires à effet de levier, généralement accordés à des entreprises non notées ou faiblement notées.

Ce produit repose sur l’expertise en matière de gestion active de l’équipe Credit Investments Group d’UBS AM, spécialisée sur les CLO, et l’expérience du groupe en matière d’ETF. UBS AM propose en effet déjà des ETF depuis le début des années 2000.

Cette gamme sera suivie plus tard par une série d’ETF axés sur le revenu et assortis d’ overlays d’options.

Le fonds est enregistré à la vente en France et dans de nombreux autres pays d’Europe.

« Les CLO offrent un solide potentiel de rendement et une opportunité de diversification. Toutefois, négocier ce marché nécessite une compréhension de la structure des CLO, de la réglementation et des risques que comporte ce secteur. Nous combinons plus de vingt ans d’innovation dans le domaine des ETF et l’expertise de notre Credit Investment Group pour procurer un accès aux tranches de CLO les mieux notées de manière efficiente et transparente (...) », commente André Mueller, responsable Client Coverage chez UBS Asset Management.

Laurence Marchal