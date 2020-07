UBS AM France nomme un responsable de la distribution externe

(NEWSManagers.com) -

UBS Asset Management a nommé Laurent Leca comme responsable de la distribution externe en France. Il est rattaché à Victor de Brondeau, responsable distribution & institutionnels France.

" Laurent Leca vient renforcer l' expertise des équipes d' UBS AM, dans un contexte global de développement des activités d' UBS en France. UBS AM a collecté 400 millions d' euros depuis le début de l' année et nous souhaitons poursuivre cette dynamique de croissance " souligne Jean-Frédéric de Leusse.

Selon sa biographie, Laurent Leca démarre son parcours professionnel en 2014 au sein des équipes de vente et marketing de Fidelity. En 2014, il intègre l'équipe commerciale de BNY Mellon IM en tant que responsable distribution pour la France auprès d'une clientèle de multigérants, sociétés de gestion et banques privées avant de devenir, en 2016, responsable distribution " wholesale" pour la France et Monaco.Il était depuis 2019 responsable commercial en charge des institutions financières pour la France et Monaco de BNY Mellon IM.

Agé de 32 ans, Laurent Leca est diplômé d'un master en finance de marché de l' Ecole supérieure de gestion et Finance.