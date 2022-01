UBS AM crée une équipe de gestion spécialisée sur le stockage d'énergie

(NEWSManagers.com) - UBS Asset Management vient de constituer une équipe spécialisée sur les infrastructures de stockage d'énergie. Elle sera dirigée par Mark Saunders et George Manahilov, et comptera également Ken-Ichi Hino. Le premier arrive de Goldman Sachs, où il était responsable de l'équipe dédiée à ce secteur depuis deux ans, le deuxième est un entrepreneur en série, et le troisième arrive de Geronimo Energy, dont il était responsable du stockage énergétique depuis deux ans.

Ils seront basés à New York, et seront rattachés à Tommaso Albanese, le directeur des infrastructures.