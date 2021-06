UBS AM confie la distribution de trois fonds à un TPM français

(NEWSManagers.com) - Le tierce partie marketeur MyFunds Office enchaîne les contrats. Après avoir signé ces derniers mois avec Ixios AM, Olympia Capital, et Bank of China, la société de Jérôme Glodas vient de nouer un partenariat avec UBS Asset Management pour aider UBS à vendre ses fonds auprès des conseillers en gestion de patrimoine français.

L'accord porte sur la distribution de trois stratégies actions asiatiques : un fonds actions asiatiques [UBS (Lux) Key Selection SICAV -Asian Equities], un fonds multi-actifs Chine [UBS (Lux) Key Selection SICAV-China Allocation Opportunity], et un fonds actions small cap asiatique (UBS Equity Asian Smaller Companies).

La firme suisse élargit ainsi un peu plus sa couverture du marché hexagonale, elle qui est déjà présente auprès des institutionnels et de partenaires de distributions. " Le marché français est au cœur de la stratégie de distribution d' UBS AM, il est très important pour nous de pouvoir travailler aux côtés des CGP. Cela leur permet de proposer nos gestions asiatiques qui incarnent l'ADN du groupe, et, plus largement, de mieux connaître l' offre très complète d' UBS AM " , déclare dans un communiqué Laurent Leca, responsable de la distribution d' UBS AM en France et à Monaco.