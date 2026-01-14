UBS abaisse son objectif de cours pour Delta Air Lines à 87 dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 janvier - ** UBS abaisse son objectif de cours pour Delta Air Lines DAL.N de 90 à 87 dollars, ce qui représente toujours un potentiel de hausse de 25,4 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage cite une capacité en sièges-milles disponibles (ASM) attendue plus faible et des hypothèses de carburant légèrement plus élevées

** L'ASM mesure le nombre de sièges d'une compagnie aérienne multiplié par le nombre de miles parcourus par ces sièges

** Elle ajoute que le carburant a progressé ces derniers jours, ce qui exerce une pression supplémentaire sur le modèle et réduit le potentiel de hausse ** DAL a déclaré mardi qu'elle s'attendait à un bénéfice pour l'exercice fiscal 2026 compris entre 6,50 et 7,50 dollars par action, dont le point médian est largement inférieur aux estimations des analystes de 7,25 dollars par action, selon les données compilées par LSEG

** 25 des 27 sociétés de courtage recommandent l'action à l'achat ou avec une surpondération, 2 la maintiennent à conserver; leur objectif de cours médian est de 81,50 dollars

** En incluant l'évolution de la séance, DAL a progressé de 3,3 % au cours des 12 derniers mois